Rubriques

Tendances:
Politique

Finances locales : nouvelle session de formation

La deuxième vague de formation des ordonnateurs et receveurs des collectivités territoriales s'est ouverte lundi à Kpalimé, réunissant pendant cinq jours 100 participants issus des régions des Plateaux, Maritime et du Grand Lomé.

Ambiance studieuse © DR

La deuxième vague de formation des ordonnateurs et receveurs des collectivités territoriales s'est ouverte lundi à Kpalimé, réunissant pendant cinq jours 100 participants issus des régions des Plateaux, Maritime et du Grand Lomé.

Après une première session tenue à Kara, cet atelier poursuit l'objectif de professionnaliser la gestion financière décentralisée à travers tout le pays.

« La collectivité territoriale constitue l'échelon privilégié d'identification des besoins des populations. Mais cette responsabilité implique des exigences élevées en matière de compétence, de rigueur, de transparence et de redevabilité », a souligné le représentant du ministre des Finances et du Budget.

Au programme : élaboration de budgets locaux sincères et soutenables, maîtrise des procédures d'exécution budgétaire, clarification des rôles des ordonnateurs et receveurs, et ancrage d'une culture de performance et de redevabilité dans les collectivités.

Les travaux se poursuivront jusqu'au 26 juin.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Libérer le canal de Hanoukopé

Libérer le canal de Hanoukopé

Le maire de la commune de Golfe 4 (Lomé), Jean-Pierre Fabre, a maintient fermement l'ultimatum fixé au 24 juin à 18h pour la libération des emprises du canal d'équilibre de Hanoukopé, dont le curage est prévu par l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique (ANASAP) pour lutter contre les inondations récurrentes.

Adjamagbo-Johnson exige des réponses

Adjamagbo-Johnson exige des réponses

La députée de l'opposition Brigitte Adjamagbo-Johnson tire la sonnette d'alarme sur ce qu'elle considère comme une entrave au contrôle parlementaire.

Manque de sincérité, absence d’unité

Manque de sincérité, absence d’unité

Le président des Forces démocratiques pour la République (FDR, opposition), Paul Dodji Apévon, a fait lundi son mea culpa : tout en critiquant le régime, il a pointé du doigt les travers de l'opposition elle-même.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.