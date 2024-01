Appel à candidatures

UNIR, (majorité présidentielle) recrute des candidats pour les élections législatives qui auront lieu à la fin du premier trimestre 2024.

Les personnes intéressées par une carrière politique ont jusqu’au 25 janvier pour soumettre leur dossier.

Plusieurs conditions sont posées : être militant au sein du parti depuis plus de 5 ans, avoir un casier judiciaire vierge, disposer d’une bonne compréhension de l’action publique et de la gouvernance, de l’aménagement du territoire, des questions liées à l’éducation et à la santé, notamment.