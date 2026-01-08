Rubriques

Budget de l'État : la masse salariale en progression constante

La facture salariale de l'administration publique continue sa progression. À fin septembre 2025, les dépenses liées au personnel s'élèvent à 247,49 milliards de Fcfa, soit une hausse de 7,12% par rapport à la même période en 2024, selon le dernier rapport d'exécution budgétaire.

Ces chiffres traduisent l'évolution constante de la masse salariale de l'État. En neuf mois seulement, les dépenses ont atteint 69,59% des prévisions annuelles fixées à 355,66 milliards. L’année 2024 s'était clôturée à 314 milliards, contre 301 milliards en 2023, confirmant une tendance haussière structurelle.

Cette augmentation s'explique principalement par le gonflement des effectifs de la fonction publique. Estimé à 73.984 agents en mars 2025, le personnel de l'administration a accueilli 3.000 nouveaux agents depuis cette date, alimentant mécaniquement la progression des dépenses.

La masse salariale englobe l'ensemble des charges liées aux agents civils et militaires : salaires de base, primes, indemnités diverses, allocations familiales et cotisations patronales. Autant de lignes budgétaires qui pèsent lourdement sur les finances publiques.

Avec les nouveaux recrutements annoncés pour 2026, l'effectif de la fonction publique devrait encore s'étoffer, exerçant une pression supplémentaire sur le budget de l'État. Une équation délicate pour les gestionnaires des finances publiques qui doivent concilier besoins en ressources humaines et soutenabilité budgétaire.

