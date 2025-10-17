Rubriques

Tendances:
Politique

Koamy Gomado réélu avec 100 % des voix à Golfe 1

Koamy Gomado quelques minutes après son élection © republicoftogo.com

Le ministre délégué chargé du Développement local, Koamy Gomado, a été reconduit vendredi à la tête de la commune Golfe 1, la plus grande municipalité de la capitale.

Candidat unique au poste de maire, M. Gomado a obtenu 100 % des suffrages. Son élection fait sens.

Ancien cadre de l’ANC (opposition), l’élu a créé un mouvement citoyen baptisé Tovia.

Dans son discours d’après-vote, le maire s’est engagé à poursuivre les projets structurants amorcés lors de son précédent mandat. Sous sa direction, la commune a lancé plusieurs initiatives en matière d’infrastructures urbaines, de développement économique local et de services sociaux de base.

S’étendant sur 36 quartiers, Golfe 1 joue un rôle crucial dans l’économie. 

Elle abrite le Port autonome de Lomé (PAL), les deux grandes cimenteries Cimtogo et Cimco, ainsi que plusieurs grands hôtels comme Onomo et Sarakawa.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Kpélé 2 entame une nouvelle ère

Kpélé 2 entame une nouvelle ère

L’ancienne présidente de l’Assemblée nationale et ex-ministre de l’Urbanisme, Chantal Yawa Tsègan, a été élue jeudi maire de Kpélé 2 (région des Plateaux). 

Fabre tacle le nouveau gouvernement

Fabre tacle le nouveau gouvernement

Le président de l’Alliance nationale pour le changement (ANC), Jean-Pierre Fabre, a livré mercredi sa première réaction après la formation du nouveau gouvernement, intervenu il y a quelques jours dans le cadre de la Ve République.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.