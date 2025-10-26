Rubriques

Construire un parlement fort : le défi lancé par la CPP

Le sénateur et leader de la Convergence patriotique panafricaine (CPP), Adrien Béléki Akouété, a fait part dimanche de son optimisme quant à la mise en place d’un nouveau régime parlementaire.

Adrien Béléki Akouété © republicoftogo.com

Il y voit une opportunité de stabilité institutionnelle et un renforcement du dialogue démocratique. 

Contrairement à ses collègues de l’opposition, qui redoutent une concentration excessive du pouvoir, M. Béléki Akouété estime que cette réforme marque un tournant constructif dans l’évolution politique du pays.

« Le système actuel permet un contrôle du gouvernement par le Parlement, composé de l’Assemblée nationale et du Sénat. Il instaure un dialogue institutionnel permanent, favorable à la transparence et à la cohésion nationale », a-t-il déclaré.

Pour le président de la CPP, cette nouvelle ère exige une refonte profonde des partis politiques, en particulier ceux de l’opposition. Son propre parti entend donner l’exemple en réformant ses structures, en renforçant son ancrage territorial et en améliorant la qualité de ses propositions politiques.

Adrien Béléki Akouété invite les autres partis de l’opposition à suivre cette dynamique de réforme, dans un esprit de dialogue, de tolérance et de responsabilité partagée. Il appelle notamment à tirer pleinement parti du Cadre permanent de concertation (CPC) pour nourrir le débat démocratique.

