Décentralisation : Washington s'informe

Le ministre de l'Administration territoriale, Awate Hodabalo, et la Chargée d'affaires de l'Ambassade des États-Unis, Kimberly McClure, ont échangé mercredi sur l'état d'avancement du processus de décentralisation.

Les discussions ont porté sur les axes prioritaires de la coopération bilatérale : développement local, renforcement des capacités des collectivités territoriales et promotion de la cohésion sociale, avec l'implication des chefferies traditionnelles et des acteurs communautaires.

« Cet exercice permettra à l'ambassade de mieux comprendre la dynamique actuelle de la décentralisation afin d'accompagner plus efficacement les initiatives en cours », a souligné Mme McClure.

Partenaire du Togo depuis plusieurs décennies, les États-Unis réaffirment leur engagement à soutenir le développement territorial ainsi qu'à l'aider à faire face aux défis sécuritaires dans un contexte régional instable.