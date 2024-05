Démission du gouvernement

Le Premier ministre Victoire Tomégah-Dogbé, a présenté mardi la démission de son gouvernement.

Dans un communiqué de la présidence de la République, le président Faure Gnassingbé a félicité la cheffe du gouvernement et les membres de son équipe pour la qualité du travail accompli durant leur mandat. Il a salué les efforts et les réalisations du gouvernement sortant, soulignant l'engagement et la diligence de Victoire Tomégah-Dogbé et de ses ministres.

En attendant la nomination d'un nouveau gouvernement, les ministres seront chargés d'expédier les affaires courantes.

Cette période de transition est cruciale pour assurer la continuité de l'administration et le bon fonctionnement des institutions publiques.

Le président Faure Gnassingbé, fort de son expérience et de sa vision pour le Togo, devra maintenant choisir une nouvelle équipe gouvernementale capable de relever les défis actuels et futurs du pays. Les attentes sont grandes, tant sur le plan économique que social, et les citoyens espèrent voir des réformes concrètes et des avancées significatives dans divers secteurs.