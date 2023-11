La Concertation nationale entre acteurs politiques (CNAP) est un échec. C’est l’avis de Paul Dodji Apévon, le leader des Forces démocratiques de la République (FDR, opposition).

‘Si l’idée était bonne au départ, elle a été galvaudée en cours de chemin par ceux à qui le chef de l'Etat a confié les affaires. Il faut qu'il reprenne la main’, a-t-il déclaré lundi au micro d’une radio privée.

M. Apévon souhaite un dialogue direct avec Faure Gnassingbé pour évoquer tous les problèmes qui se posent avant la tenue des élections régionales et législatives.

S’agissant de l’audit du fichier électoral réalisé par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), il le juge ‘peu convaincant ‘.

La CNAP est un processus de dialogue et de discussion impliquant divers acteurs politiques du pays. Ce type de concertation est souvent mis en place pour promouvoir la compréhension mutuelle, la résolution de conflits et la recherche de consensus sur des questions politiques et sociales.

L'objectif principal de ces réunions est généralement de créer un espace où les différentes parties prenantes, qu'elles soient issues du gouvernement, de l'opposition politique ou de la société civile, peuvent discuter ouvertement des défis auxquels le pays est confronté.

Cela peut inclure des discussions sur des réformes politiques, des questions constitutionnelles, des élections, ou d'autres sujets importants pour la stabilité et le développement du Togo.

Cette Concertation vise à favoriser un climat de confiance, à encourager la coopération entre les différentes forces politiques et à promouvoir la démocratie participative.