L’opposition dans une boucle sans fin

Décidément, l’opposition togolaise semble coincée dans une boucle temporelle, incapable de sortir de son sempiternel refrain : une marche, encore une marche, toujours une marche !

Dimanche, la coalition d’organisations de la société civile, menée par l’ONG Novation Internationale, a annoncé une énième « marche citoyenne » prévue pour le 9 août à Lomé.

Le trajet ? Du déjà-vu : départ de Bè Gakpoto Yéssouvito pour finir, sans surprise, à la Lagune de Bè. On croirait presque à une promenade touristique, si ce n’était l’odeur rance des slogans usés jusqu’à la corde.

Le motif de cette nouvelle parade ? Rien de bien nouveau sous le soleil togolais. Les opposants, toujours prompts à crier au scandale, réclament – roulement de tambour – la « liberté de manifestation » et le respect des droits humains.

Comme si les autorités n’avaient pas déjà entendu ce disque rayé des centaines de fois ! Mieux encore, ils exigent la publication des résultats des enquêtes sur les violences des manifestations de juin dernier. Une revendication légitime, certes, mais qui semble surtout être un prétexte pour ressortir les pancartes poussiéreuses du placard.

Ce qui frappe dans cette annonce, c’est le manque criant d’originalité.

À force de répéter les mêmes gestes, les mêmes trajets et les mêmes discours, l’opposition donne l’impression de tourner en rond, comme un hamster dans sa roue.

Où sont les idées neuves ? Où sont les propositions concrètes pour dialoguer avec les autorités ou mobiliser la population autrement que par des défilés qui, interdits ou non, finissent souvent dans l’oubli médiatique ? À croire que l’imagination des opposants s’est éteinte en même temps que leur dernier mégaphone.

Et que dire de cette « coalition » qui, à chaque annonce, semble recycler les mêmes figures, les mêmes griefs, et surtout, les mêmes échecs ?

Si l’objectif est d’éveiller l’attention des autorités, il serait peut-être temps de changer de stratégie.

Une conférence, un manifeste audacieux, une campagne numérique percutante, ou même – soyons fous – une proposition de dialogue structuré ? Non, à la place, on nous sert une marche de plus, comme si le bitume de Lomé allait soudainement se transformer en porte-voix magique.

L’opposition, avec cette énième initiative, prouve une fois de plus qu’elle est plus douée pour faire du surplace que pour faire avancer le débat.

À force de crier dans le vide, elle risque de ne plus être entendue, même par ceux qu’elle prétend défendre.