Discours de politique générale demain à l'Assemblée

L’Assemblée nationale tiendra mardi après-midi une séance plénière. Objectif : élire un nouveau président depuis le départ de Kodjo Adédzé au gouvernement.

Plus important, cette réunion sera l’occasion pour le président du Conseil, Faure Gnassingbé, de présenter sa déclaration de politique générale.

Un exercice obligatoire pour le chef du gouvernement dans la nouvelle configuration de la Ve République.

Le président du Conseil s’adressera aux députés pour exposer sa feuille de route. C’est un moment fort de transparence, de responsabilité politique et de dialogue avec la représentation nationale.