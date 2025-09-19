Rubriques

Tendances:
Politique

Donner du temps au temps

L’élection des maires des 117 communes a été reportée à une date ultérieure.

Un report favorable aux alliances © republicoftogo.com

L’élection des maires des 117 communes a été reportée à une date ultérieure.

Pour l’Union des forces de changement (UFC), troisième force politique avec 41 conseillers municipaux, ce report doit être vu comme une opportunité d’améliorer la gouvernance locale.

« Le scrutin a permis de dégager une majorité et une minorité, qui toutes deux ont des rôles bien déterminés à jouer pour faire avancer le pays. », a déclaré Séna Alipui, vice-président du mouvement,

L’UFC affirme voir dans cette attente le signe d’une volonté de mieux préparer la nouvelle mandature, afin d’en accroître l’impact.

M. Alipui a par ailleurs salué l’attitude du président du Conseil Faure Gnassingbé, qu’il décrit comme un homme « ouvert et soucieux du partage ».

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Marguerite Gnakadé interpellée à Lomé

Marguerite Gnakadé interpellée à Lomé

L’ancienne ministre de la Défense, Marguerite Gnakadé, a été interpellée ce mercredi matin à son domicile à Lomé, ont confirmé plusieurs sources sécuritaires. L’ancienne responsable gouvernementale est actuellement entendue par les services compétent.

Report de l’élection des maires

Report de l’élection des maires

L’élection des maires et adjoints dans les 117 communes du Togo, initialement prévue du 17 au 19 septembre, n’aura finalement pas lieu aux dates annoncées.

Fabre joue sa survie politique

Fabre joue sa survie politique

Le président de l’Alliance nationale pour le changement (ANC), Jean-Pierre Fabre, a tenté ce week-end de se repositionner sur la scène politique, après plusieurs mois de silence.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.