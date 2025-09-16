Report de l’élection des maires

L’élection des maires et adjoints dans les 117 communes du Togo, initialement prévue du 17 au 19 septembre, n’aura finalement pas lieu aux dates annoncées.

Dans une note officielle publiée mardi, le ministère de l’Administration territoriale a confirmé le report de l’échéance à une date ultérieure.

Aucune précision n’a été apportée sur les raisons de ce report ni sur le nouveau calendrier.

Pour rappel, les élections locales se sont tenues le 17 juillet dernier, permettant de désigner les conseillers municipaux dans l’ensemble des communes du pays. L’élection des maires constitue donc une étape clé dans le processus de décentralisation et de mise en place des exécutifs communaux.