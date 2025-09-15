Fabre joue sa survie politique

Le président de l’Alliance nationale pour le changement (ANC), Jean-Pierre Fabre, a tenté ce week-end de se repositionner sur la scène politique, après plusieurs mois de silence.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l’opposant a adressé de virulentes critiques aux autorités, dénonçant la mise en place de la 5ᵉ République et les récentes arrestations de jeunes militants.

Mais derrière ce discours offensif, beaucoup y voient une rhétorique usée, qui peine désormais à convaincre.

Jean-Pierre Fabre a qualifié le nouveau cadre institutionnel d’« imposture », accusant le pouvoir en place d’être « discrédité dans le monde entier ». Ce type de déclarations n’a rien de nouveau pour l’ancien maire d’une commune de Lomé, habitué à ce registre depuis plus de dix ans. Ses propos sur de prétendues « rafles » de jeunes militants ressemblent davantage à des slogans politiques qu’à une analyse documentée de la situation.

Depuis plusieurs scrutins, Fabre et son parti accumulent les contre-performances électorales, perdant une partie de leur base militante. Ses appels à la mobilisation et à l’unité de la classe politique trouvent peu d’écho, illustrant une influence en net recul. Beaucoup considèrent que l’ANC s’est enfermée dans une posture d’opposition systématique, sans propositions concrètes pour l’avenir du pays.

En dénonçant avec emphase les autorités, Jean-Pierre Fabre cherche surtout à exister dans un paysage politique où de nouvelles figures et de nouveaux courants émergent. Son discours apparaît davantage comme une tentative de relancer sa carrière que comme une réponse constructive aux attentes des citoyens.

Cette sortie médiatique confirme que l’opposant, affaibli, joue désormais sa survie politique plus qu’il ne défend une vision claire pour le Togo.