'Donnons le temps au président du Conseil'

L’ancien ministre et avocat Jean Yaovi Degli a exprimé ses attentes quant à la composition du tout premier gouvernement que doit former Faure Gnassingbé dans le cadre de la Ve République.

Jean Yaovi Degli © republicoftogo.com

Le président du mouvement Bâtir le Togo a insisté sur la nécessité d’un véritable changement au micro d’une radio privée.

« Donnons le temps au président du Conseil, mais l’essentiel est qu’il nous sorte quelque chose qui ne soit pas du replâtrage de ce que nous avons déjà vu. Nous espérons un gouvernement de rupture », a-t-il déclaré.

Pour Me Degli, le Togo a besoin d’un exécutif animé par une volonté forte de transformation. Il appelle à une équipe capable de promouvoir la réconciliation nationale, une gouvernance positive et tournée vers le bien-être des citoyens.

Concernant le retard pris dans la formation du nouveau gouvernement, l’avocat estime qu’il s’agit moins d’un blocage que d’une volonté d’innover. « Pendant des années, on a pris les mêmes et on a recommencé, mais ça n’a pas marché. Je pense que M. Gnassingbé cherche à avoir d’autres personnalités avec de nouvelles idées (…)», a-t-il souligné.

