Gouvernance locale : le professionnalisme érigé en règle

Fin de l'improvisation © republicoftogo.com

Du 21 janvier au 8 février prochains, le gouvernement organise une série de rencontres d’échanges dans toutes les préfectures d avec les responsables des municipalités. Ces concertations couvriront l’ensemble des 117 communes.

Selon le ministre de la Gouvernance locale, Hodabalo Awaté, ces discussions visent à harmoniser les pratiques en matière de gestion du personnel territorial.

Après six années considérées comme une phase pilote de la décentralisation, les autorités estiment qu’une nouvelle ère s’ouvre pour les collectivités territoriales. L’objectif est désormais de consolider les acquis et de professionnaliser durablement l’administration locale.

