Indépendance : un défilé imposant, un peuple uni !

Ce dimanche, le Togo a célébré avec fierté le 65ᵉ anniversaire de son indépendance, dans un contexte marqué par des défis sécuritaires.

À Lomé, le grand défilé militaire, présidé par le chef de l'État Faure Gnassingbé – tout juste rentré du Vatican après avoir assisté aux funérailles du pape François – a mis à l’honneur les Forces armées togolaises (FAT), véritables remparts contre la menace terroriste venue du Sahel.

Dès les premières heures de la matinée, la Place des Défilés a vibré au rythme des pas cadencés et des démonstrations impressionnantes des unités d’élite, forces spéciales et corps spécialisés des FAT. Sous les regards attentifs du président de la République, des autorités, du corps diplomatique et de milliers de Togolais, les militaires ont défilé avec discipline et fierté, illustrant la résilience d'une nation déterminée à préserver sa souveraineté.

Le défilé, retransmis en direct sur les médias nationaux, a permis de mesurer les progrès remarquables accomplis par l’armée togolaise. Modernisation des équipements, acquisition de véhicules blindés, drones de surveillance, systèmes de communication de dernière génération : le Togo a renforcé sa capacité à faire face aux nouvelles menaces sécuritaires.

Depuis plusieurs années, les FAT, appuyées par des partenariats stratégiques avec la France, les États-Unis et les pays voisins, se sont adaptées aux réalités de la guerre hybride imposée par les groupes armés du Sahel. Formations spécialisées, contre-terrorisme, techniques anti-guérilla : l’armée togolaise s'est aguerrie et professionnalisée.

Au-delà de l’aspect militaire, cette journée a été un véritable moment de communion nationale. Écoliers, associations, corps de métiers et artistes ont animé la capitale et les principales villes du pays avec concerts, parades et festivités culturelles.

En présidant ce défilé achevé en fin de matinée, Faure Gnassingbé a adressé un message clair : l’indépendance du Togo, conquise en 1960, reste une conquête précieuse à préserver, par l’unité, la vigilance et la modernisation constante des institutions républicaines.