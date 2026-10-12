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L'ANC a tenu bon

L'Alliance nationale pour le changement (ANC) souffle ses 16 bougies.

Jean-Pierre Fabre © DR

L'Alliance nationale pour le changement (ANC) souffle ses 16 bougies.

« La politique n'a de sens que lorsqu'elle améliore concrètement la vie des citoyens et lorsqu'elle permet à chacun de vivre dans la dignité. La tâche est encore lourde et longue, l'histoire continue donc et la lutte aussi », a déclaré Jean-Pierre Fabre, le président du parti.

Le parti est né d'une dissidence de l'Union des forces de changement (UFC).

L'ANC dit avoir tenu bon malgré les tensions politiques, les divisions de l'opposition et les difficultés de parcours, et être restée fidèle à ses principes.

Pour la suite, elle veut renforcer son implantation, consolider ses structures de base et faire plus de place aux jeunes et aux femmes. Elle compte aussi mieux mobiliser la diaspora et former les nouvelles générations à la défense de la démocratie, de l'État de droit et de la bonne gouvernance.

Des déclarations assez vagues qui ne sont pas de nature à mobiliser les foules.

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