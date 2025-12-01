Rubriques

Tendances:
Politique

L'ANC en rupture d'idées

L’Alliance nationale pour le changement (ANC), par la voix de son président Jean-Pierre Fabre, a demandé lundi la révocation immédiate du décret du 8 octobre 2024 portant composition du gouvernement. Pour le parti, ce texte est tout simplement sans fondement légal.

Parler pour exister © republicoftogo.com

L’Alliance nationale pour le changement (ANC), par la voix de son président Jean-Pierre Fabre, a demandé lundi la révocation immédiate du décret du 8 octobre 2024 portant composition du gouvernement. Pour le parti, ce texte est tout simplement sans fondement légal.

Dans une déclaration ferme, Jean-Pierre Fabre accuse les pouvoirs publics d’avoir nommé l’exécutif sur une base constitutionnelle inexistante.

Selon lui, le décret contesté n’a “aucune légitimité constitutionnelle” et les actes du gouvernement actuel sont donc “entachés d’illégalité”.

L’ANC souligne une faille majeure : la Constitution du 6 mai 2024 ne préciserait nulle part qui nomme le gouvernement ni comment.

Pour le parti, ce flou n’est pas un simple détail technique mais un “vide constitutionnel grave, incompatible avec un État de droit”.

Fabre affirme que le décret du 8 octobre se contente d’invoquer la nouvelle Constitution sans citer un seul article donnant au président du Conseil le pouvoir de former un gouvernement.

Face à ce qu’il décrit comme une rupture de l’ordre constitutionnel, l’ANC demande l’ouverture d’un grand débat national sur la Constitution, afin de restaurer un cadre institutionnel “clair, légitime et démocratique”.

Cette sortie de l’ANC est un coup de pub du parti d’opposition plutôt qu’une demande solidement formulée à partir de bases légales.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Tovia fixe ses nouveaux défis

Tovia fixe ses nouveaux défis

Le mouvement citoyen indépendant Tovia, dirigé par Koamy Gomado, le ministre délégué chargé du Développement local, a présenté le bilan de l’action de son mouvement.

Le chef de l'ADDI prépare sa retraite politique

Le chef de l'ADDI prépare sa retraite politique

Figure historique de l’opposition, Aimé Gogué, 78 ans, a annoncé dimanche qu’il se prépare à se retirer de la scène politique après plus de trois décennies d’engagement. 

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.