L'État appelle au respect de la loi et à la responsabilité citoyenne

Le gouvernement alerte sur la multiplication de messages mensongers et incitatifs à la violence diffusés sur les réseaux sociaux.

Selon un communiqué officiel publié vendredi, certains internautes font l'apologie de crimes ou appellent à des soulèvements contre les institutions de la République.

Tout en rappelant l’attachement du pays à la liberté d’expression et au droit à l’information, l’exécutif souligne que ces droits doivent s’exercer dans le respect strict des lois en vigueur, notamment le code pénal, la loi sur la cybersécurité, et celle sur la protection des données personnelles.

Le gouvernement insiste : l’usage des technologies pour commettre des infractions constitue une circonstance aggravante. Toute personne impliquée, directement ou par procuration, s’expose à des sanctions sévères.

Des mesures seront prises pour assurer un environnement numérique sécurisé tout en garantissant les libertés publiques et le bon fonctionnement de la démocratie. Les autorités appellent à la responsabilité et au civisme dans l’utilisation des médias sociaux.

Ces dernières années, les réseaux sociaux sont devenus des espaces de communication incontournables. Mais leur usage dévoyé inquiète de plus en plus. Entre désinformation, appels à la haine et manipulation de l’opinion, certaines plateformes servent désormais de relais à des contenus qui mettent en péril la paix sociale et le vivre-ensemble.

Au Togo, comme ailleurs, cette dérive menace la stabilité des institutions et alimente un climat de tension, souvent loin des réalités du terrain. Le gouvernement appelle donc à une utilisation responsable et éthique de ces outils numériques, en rappelant que la liberté d’expression ne signifie pas impunité.