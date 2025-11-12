Rubriques

L'État fixe le cap d’une gouvernance locale exemplaire

C’est fait ! Dans les 117 communes du pays, les nouveaux maires et les conseils municipaux sont au travail.

Le conseil municipal de Golfe 1 (Lomé) au grand complet mercredi © republicoftogo.com

Une gestion locale sous le signe de l’exemplarité, de la performance et de la proximité. C’est le souhait exprimé mercredi par le gouvernement.

Dans chaque municipalité, les nouveaux exécutifs doivent incarner une gouvernance moderne, marquée par la rigueur administrative, la transparence financière et l’engagement citoyen.

Avec cette nouvelle feuille de route, le message est clair : plus de laisser-aller, mais une gestion rigoureuse, proactive et tournée vers les besoins réels des populations. Chaque maire devra être présent, disponible et responsable. Le rapport régulier des activités, le respect des délais et l’application du contrôle de légalité seront les baromètres de leur mandat.

