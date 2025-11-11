Veille stratégique : Trimua en appui au ministre Patoki

Rubriques

Le gouvernement s’enrichit d’un nouveau profil. Arthur Lilas Trimua a été nommé en début de semaine ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, chargé de la Veille stratégique.

Arthur Lilas Trimua © DR

Avant cette entrée, M. Trimua occupait les fonctions de conseiller juridique du président de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD). Une expérience régionale précieuse qu’il mettra désormais au service de l’action publique.

Il travaillera sous la tutelle de Badanam Patoki, ministre de l’Économie. Sa mission : assurer une veille stratégique sur les grands enjeux économiques et financiers, afin d’anticiper les mutations et d’orienter les décisions publiques dans un contexte de transformation structurelle du pays.

Cette nomination s’inscrit dans une dynamique de renforcement technocratique du gouvernement, avec l’arrivée de profils spécialisés sur les questions économiques et de développement.

