L’histoire du Togo sous Eyadéma racontée par un fidèle compagnon

Henri Koudjolou Dogo, vice-président du Sénat, a présenté samedi son nouvel ouvrage, « À l’ombre du baobab ».

Le président Gnassingbé Eyadema © republicoftogo.com

Un livre qui retrace le parcours politique du président Gnassingbé Eyadema, décédé il y a 20 ans.

L’auteur y narre, avec émotion et lucidité, les grands moments de la vie politique togolaise, marquée par la longévité et la résilience du régime qu’a incarné l’ancien président.

Henri Koudjolou Dogo n’est pas un simple observateur. Proche collaborateur du président Eyadéma, il a occupé plusieurs postes ministériels entre 1972 et 1982. Dans ce livre, il partage ses souvenirs, ses analyses, et surtout sa fidélité à celui qu’il qualifie de « Père de la Nation ».

À travers « À l’ombre du baobab », l’auteur signe une biographie empreinte de respect et de loyauté, dans un style à la fois narratif et analytique. L’arbre emblématique évoqué dans le titre symbolise à la fois la stature imposante et l’enracinement profond de l’ancien président dans la mémoire collective.

À l’ombre du baobab,  Editions Graines de Pensées, Lomé 

Fabre réélu à Golfe 4 grâce au parti au pouvoir

Jean-Pierre Fabre a été réélu, vendredi, maire de la commune de Golfe 4 à Lomé, confirmant sa place de figure de proue de l’opposition. Mais cette reconduction ne doit rien au hasard : elle est le fruit d’un soutien décisif du parti au pouvoir, Unir.

Kpélé 2 entame une nouvelle ère

L’ancienne présidente de l’Assemblée nationale et ex-ministre de l’Urbanisme, Chantal Yawa Tsègan, a été élue jeudi maire de Kpélé 2 (région des Plateaux). 

