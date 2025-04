L'opposition réclame un délai, la Céni temporise

La révision des listes électorales dans la zone 1 – couvrant la région Maritime et la préfecture de Haho – prend fin ce mercredi.

Plusieurs partis d’opposition réclament une prolongation du processus, arguant que de nombreux dysfonctionnements ont empêché une partie des citoyens de s’enrôler dans les temps.

Files d’attente, lenteurs techniques, manque de matériel ou absence d’agents qualifiés figurent parmi les problèmes signalés. Pour certains responsables politiques, la situation frôle le "fiasco total".

Une qualification que réfute catégoriquement la Commission électorale nationale indépendante (Ceni).

Interrogé ce mercredi, son rapporteur René Kapou a appelé à la retenue. ‘Certes, il y a eu des soucis comme dans toute opération qui démarre. Mais c’est exagéré de parler de fiasco dès le premier jour ‘, a-t-il réagi, tout en reconnaissant quelques ‘cas isolés’.

Quant à la demande de prolongation formulée par l’opposition, la Céni reste prudente. ‘Ce n’est pas encore à l’ordre du jour. Mais il n’y a jamais de problème sans solution’, a ajouté René Kapou, laissant entendre qu’un ajustement reste possible selon l’évolution de la situation.

Dès la fin des opérations dans la zone 1, la révision se poursuivra dans les zones 2 et 3, à savoir respectivement la région des Plateaux (ainsi que les préfectures de Blitta, Sotouboua et Tchamba), puis les régions de la Kara, des Savanes et les préfectures de Tchaoudjo et Mô.

La date des prochaines élections municipales sera fixée sur la base du fichier électoral final, en cours de constitution.