La bonne gouvernance est un élément essentiel du développement et un indicateur clé du progrès.

Elle doit être au centre des préoccupations des dirigeants et des citoyens pour garantir un avenir prospère. Pourtant, malgré l’existence de nombreux outils de régulation, tels que les codes de déontologie, les normes juridiques et les institutions spécialisées, les administrations publiques et privées continuent de faire face à des défis majeurs.

Parmi ces défis figurent la corruption, le népotisme, le despotisme, le tribalisme et le clientélisme, qui compromettent la confiance des citoyens envers les institutions et entravent le développement socio-économique.

Face à ces enjeux, le Programme Thématique de Recherche du CAMES Gouvernance et Développement, en partenariat avec l’Université de Lomé, organise un colloque international du 26 au 28 mars à Lomé, sous le thème : "La bonne gouvernance dans tous ses états et formes".

Selon Agnélé Lassey, présidente du comité d’organisation, cet événement réunira des chercheurs, des universitaires, des responsables politiques et des acteurs de la société civile pour échanger sur les défis et opportunités liés à la gouvernance.

Ce colloque accueillera plus de 490 participants issus de 21 pays, avec 130 communications scientifiques prévues. Parmi les pays représentés figurent l’Allemagne, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la France, le Gabon, la Guinée, le Mali, Madagascar, le Niger, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Tchad, la Suisse, les États-Unis et le Royaume-Uni.

Les discussions porteront sur plusieurs aspects de la gouvernance, notamment :

La gouvernance politique et institutionnelle

La gouvernance socio-économique et territoriale

La gouvernance environnementale et hospitalière

La gouvernance liée au genre

Les participants auront l’opportunité d’analyser les défis structurels de la gouvernance, d’explorer des solutions adaptées aux contextes locaux, et de favoriser le partage d’expertises pour renforcer les mécanismes de transparence et d’efficacité administrative.

Ce colloque vise à renforcer les connaissances et les pratiques en matière de gouvernance afin de favoriser un développement inclusif et durable. À travers des échanges scientifiques et des partages d’expériences, les organisateurs espèrent contribuer à l’émergence d’une gouvernance plus juste, efficace et responsable sur le continent africain.

En réunissant un large éventail d’experts, cet événement ambitionne de poser les bases d’un cadre renouvelé pour la gouvernance en Afrique, en mettant en avant des pratiques innovantes et des recommandations concrètes pour les décideurs publics et privés.