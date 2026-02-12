Rubriques

Tendances:
Politique

La Céni renforce la protection des données

La Commission électorale nationale indépendante (Céni), chargée d’organiser les élections, va bénéficier de l’assistance de l’Instance de protection des données à caractère personnel (IPDCP), appelée à apporter son expertise en matière de gestion éthique et sécurisée des données personnelles.

Un fichier électoral sous contrôle © republicoftogo.com

La Commission électorale nationale indépendante (Céni), chargée d’organiser les élections, va bénéficier de l’assistance de l’Instance de protection des données à caractère personnel (IPDCP), appelée à apporter son expertise en matière de gestion éthique et sécurisée des données personnelles.

Une initiative destinée à renforcer la confiance des citoyens dans les processus électoraux.

Dans un contexte de numérisation accrue, l’encadrement des données devient un enjeu central. L’IPDCP interviendra notamment sur les modalités de recueil du consentement des électeurs, y compris à travers les formulaires d’émargement.

La Céni entend consolider la transparence et la crédibilité des opérations électorales à venir.

Aucun scrutin n’est prévu. Les élections législatives et locales se sont déroulées récemment. La Céni a donc du temps pour parfaire le dispositif. 

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

L’ANC en campagne… de financement

L’ANC en campagne… de financement

Persuadé que l’alternance politique ne se gagne pas seulement à coups de discours mais aussi à coups de billets, Jean-Pierre Fabre, président de l’Alliance nationale pour le changement (ANC), a lancé lundi un appel à contribution financière à destination des militants, sympathisants et de la diaspora.

Messe du souvenir à Paris

Messe du souvenir à Paris

Une messe d'action de grâce a été célébrée samedi en l'Église la Madeleine à Paris pour honorer la mémoire du président Gnassingbé Eyadema, disparu il y a 21 ans.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.