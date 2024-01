La Chambre administrative a du pain sur la planche

La Cour suprême se prépare elle aussi aux prochaines élections régionales et législatives.

C'est la plus haute juridiction du pays et elle joue un rôle essentiel dans le système judiciaire.

La Cour est chargée de garantir la conformité des lois et des décisions administratives avec la Constitution. Elle est également responsable de statuer sur les affaires civiles et pénales en tant qu'instance d'appel, de contrôler la régularité des élections, et de surveiller la gestion des finances publiques.

C’est la Chambre administrative qui est plus spécialement chargée du volet électoral.

Elle valide les candidatures, proclame les résultats et statue sur d’éventuels contentieux.

Cette mission essentielle est confiée à Akpédjié Djidonou Amaral qui dirige cette Chambre. Ses membres sont en conclave cette semaine à

Kpalimé (120km de Lomé) pour s’entendre sur l’interprétation des textes.