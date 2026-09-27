La CPP propose trois mesures pour amortir la hausse des prix du carburant

Après le récent ajustement des prix des produits pétroliers, la Convergence patriotique panafricaine (CPP, opposition) formule une série de propositions destinées à en atténuer les effets sur les ménages.

Premier axe avancé par le parti : la mise en place, pendant six à douze mois, d'un mécanisme de suivi des prix sur les marchés.

L'idée répond à une crainte bien connue en économie : toute hausse du carburant tend à se répercuter, souvent rapidement, sur le coût de produits de première nécessité comme le maïs, le riz, l'huile rouge, le gari ou le sucre, au risque de faire grimper l'ensemble du panier alimentaire bien au-delà de la seule hausse initiale du carburant.

Deuxième proposition : ouvrir une concertation tripartite entre le ministère des Transports, les transporteurs et les consommateurs, afin d'éviter que la hausse des carburants ne se traduise mécaniquement par une envolée des tarifs de transport, souvent l'un des postes de dépense les plus sensibles pour les ménages modestes.

Enfin, la CPP suggère la mise en place d'un dispositif d'assistance directe ciblant spécifiquement les foyers les plus fragiles.

Le parti oublie de préciser que l’Etat accorde de généreuses subvention sur les produits pétroliers.

Les cours mondiaux du baril de pétrole flambent en raison du conflit au Moyen-Orient qui n’est pas prêt de se terminer.