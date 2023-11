La démocratie locale, ca se mérite

Le ministre chargé de la Décentralisation, Hodabalo Awaté, a demandé mardi aux communes de redoubler d’efforts pour faire de la décentralisation un modèle de réussite.

Plus facile à dire qu’à faire.

Les 117 communes tentent, tant bien que mal, de lever des taxes permettant d’offrir aux habitants une meilleure qualité de vie.

La gouvernance doit être exemplaire

La décentralisation est un processus par lequel le gouvernement central transfère certaines compétences, pouvoirs et responsabilités aux autorités locales, généralement au niveau des communes ou des municipalités.

Cela permet aux communes d'avoir plus d'autonomie et de prendre en charge des aspects de la gestion locale, tels que la planification urbaine, la collecte des impôts locaux, l'aménagement du territoire, les services sociaux, l'éducation, la santé, etc.

La décentralisation vise à rapprocher la prise de décision des citoyens et à mieux répondre à leurs besoins spécifiques.

Cela peut contribuer à une meilleure gestion des ressources locales et à une plus grande efficacité dans la prestation des services.

La décentralisation est un moyen de promouvoir la démocratie locale en permettant aux citoyens de participer davantage à la prise de décisions qui les concernent directement.

Les 117 communes togolaise sont regroupées au sein de la FCT (Faîtière des communes du togo), présidée par Yawa Kouigan, également ministre de la Communication.

L’institution tient mardi son assemblée générale.