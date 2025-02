La préfecture de la Binah se prépare au vote

À l’approche des élections sénatoriales du 15 février, l’effervescence est à son comble dans les états-majors des partis politiques.

L’Union pour la République (UNIR-BINAH) ne fait pas exception et intensifie ses rencontres d’échanges et de mobilisation.

Le weekend dernier, des réunions stratégiques ont été organisées à la Maison des jeunes de Pagouda et de Kétao (préfecture de la Binah, région de Kara) en présence de Sani Yaya, le ministre des Travaux publics et de Christian Trimua, secrétaire général du gouvernement.

Lors de ces rencontres, Sani Yaya a exprimé sa gratitude envers les grands électeurs, chefs de cantons, chefs de villages, et leaders communautaires, pour leur discipline, engagement et fidélité aux idéaux du parti.

Il a aussi parlé de la nécessité de maintenir la cohésion sociale et le vivre ensemble pour préserver la paix et la sécurité, tout en saluant l'engagement des FDS dans la sécurisation des frontières et du territoire national en insistant sur la bonne collaboration entre elles et les populations.