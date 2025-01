Le coup d’État qui a changé l’histoire du Togo

Le 13 janvier 1963 marque une date décisive dans l'histoire du Togo.

Ce jour-là, le pays a été secoué par le premier coup d'État militaire de son histoire, qui s'est soldé par l'assassinat de son premier président, Sylvanus Olympio. Cet événement tragique a bouleversé le jeune État.

Indépendant depuis le 27 avril 1960, le Togo était dirigé par Sylvanus Olympio, élu premier président de la République. Chef du Parti de l'Unité Togolaise (PUT), Olympio incarnait l'espoir d'une nation nouvellement souveraine. Cependant, son régime était marqué par des tensions sociales et politiques croissantes.

La politique économique d’Olympio, axée sur l’austérité et l’autonomie économique, visait à réduire la dépendance du Togo envers les anciennes puissances coloniales. Cette stratégie avait entraîné des mesures impopulaires, notamment des restrictions budgétaires qui ont affecté les fonctionnaires et les anciens militaires togolais ayant servi dans l'armée française.

Dans la nuit du 12 au 13 janvier 1963, un groupe de militaires dirigé par Emmanuel Bodjollé et comprenant des anciens soldats démobilisés prend d'assaut la résidence présidentielle à Lomé.

Au petit matin, Sylvanus Olympio tente de se réfugier à l’ambassade des États-Unis, mais il est intercepté.

Le renversement d'Olympio entraîne la mise en place d'un gouvernement provisoire dirigé par Emmanuel Bodjollé. Quelques jours plus tard, Nicolas Grunitzky, ancien Premier ministre et opposant à Olympio, est rappelé de son exil et installé comme président de la République.

Cependant, cette transition politique ne parvient pas à stabiliser le pays. Le 13 janvier 1967, soit quatre ans jour pour jour après l'assassinat d'Olympio, un nouveau coup d'État permet à Gnassingbé Eyadéma de prendre le pouvoir et de bâtir les structures d'un pays moderne et stable.

Le 13 janvier demeure une date hautement symbolique, rappelant les défis auxquels le Togo a été confronté dès les premières années de son indépendance.