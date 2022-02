Le droit de grève revisité

Lors du conseil des ministres qui s'est tenu mercredi, le gouvernement a approuvé un projet de décret pris en application du code du travail et qui vise à actualiser, clarifier et consolider la règlementation en matière de représentativité des syndicats professionnels et de gestion des conflits collectifs de travail.

Il définit les conditions de constitution et les critères de représentativité des syndicats professionnels ainsi que les conditions d’exercice du droit de grève.

Tout en réaffirmant le principe de la liberté d’exercice du droit de grève, le texte précise les modalités de préavis et de négociations préalables et organise les conditions d’un service minimum obligatoire.

Le régime de la réquisition quant aux secteurs essentiels pour la nation est également défini, précise le communiqué publié à l'issue des travaux.

'Le gouvernement veut promouvoir le dialogue social et la recherche du compromis au sein des entreprises et des secteurs d’activités', est-il précisé.