Le Sénat promet un budget exemplaire

Le président du Sénat, Barry Moussa Barqué, a dévoilé jeudi les attentes de son institution concernant le projet de loi de finances 2026, qui sera prochainement soumis à l’Assemblée nationale avant son examen par la chambre haute.

Selon lui, le budget devra répondre à trois priorités majeures :

  • consolider les acquis du développement, notamment à travers la mise en œuvre d’une nouvelle feuille de route gouvernementale,
  • renforcer la compétitivité de l’économie face aux chocs externes dans un contexte international incertain,
  • accélérer la transformation structurelle de la gouvernance dans des secteurs clés comme la santé, l’éducation et l’agriculture.

« Les défis sont immenses. Mais notre détermination l’est encore plus grande. Le Sénat contribuera à ce que les ressources de la nation soient allouées de manière optimale pour servir la République, une République exemplaire », a affirmé M. Barqué lors de la rentrée parlementaire.

L’ouverture de la session a vu la participation de plusieurs personnalités, dont le président de l’Assemblée nationale, Kodjo Adédzé, la vice-présidente Myriam Dossou d’Almeida, et le ministre des Relations avec les institutions, Pacôme Adjourouvi.

