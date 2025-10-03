Le Sénat promet un budget exemplaire
Le président du Sénat, Barry Moussa Barqué, a dévoilé jeudi les attentes de son institution concernant le projet de loi de finances 2026, qui sera prochainement soumis à l’Assemblée nationale avant son examen par la chambre haute.
Selon lui, le budget devra répondre à trois priorités majeures :
- consolider les acquis du développement, notamment à travers la mise en œuvre d’une nouvelle feuille de route gouvernementale,
- renforcer la compétitivité de l’économie face aux chocs externes dans un contexte international incertain,
- accélérer la transformation structurelle de la gouvernance dans des secteurs clés comme la santé, l’éducation et l’agriculture.
« Les défis sont immenses. Mais notre détermination l’est encore plus grande. Le Sénat contribuera à ce que les ressources de la nation soient allouées de manière optimale pour servir la République, une République exemplaire », a affirmé M. Barqué lors de la rentrée parlementaire.
L’ouverture de la session a vu la participation de plusieurs personnalités, dont le président de l’Assemblée nationale, Kodjo Adédzé, la vice-présidente Myriam Dossou d’Almeida, et le ministre des Relations avec les institutions, Pacôme Adjourouvi.