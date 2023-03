Les femmes ont de l'énergie à revendre

L’Unité focale genre au sein du ministère des Mines et de l'Energie a été lancée mardi, indique un communiqué.

Le coup d’envoi a été donné par Mila Aziablé la ministre, qui avait à ses côtés l’ambassadeur d’Allemagne, Matthias Veltin.

Cet évènement coïncide avec la Journée internationale de la Femme célébrée ce 8 mars.

L’intégration de la dimension genre au niveau politique, institutionnel, et opérationnel dans les institutions gouvernementales du secteur de l’énergie est déjà engagée, a souligné Mme Aziablé en rappelant que ‘le chef de l’État est déterminé à bâtir avec le soutien des femmes et des jeunes, un Togo rénové, plus ambitieux, plus audacieux, inscrit au premier rang des Nations connectées, de l’égalité, de la parité et d’un développement durable’.

Le diplomate allemand a indiqué de son côté que son pays était prêt à soutenir le Togo dans le secteur de l’énergie et sur la question du genre.