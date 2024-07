Mécontentement de l'ANC

Une délégation du Sénat américain conduite John Tomaszewski, chef du cabinet de Jim Risch (R-ID), membre de la commission des Affaires étrangères, était à Lomé récemment. séjourné à Lomé.

John "JT" Tomaszewski est un membre influent du personnel du Comité des relations étrangères du Sénat.

Avec plus de dix-huit ans d'expérience combinée en politique étrangère et en gouvernance, il joue un rôle crucial dans la définition et la mise en œuvre de la politique américaine, en particulier en Afrique.

Une visite qui n’est pas du goût des dirigeants de l’ANC (opposition).

‘Le président de l’Assemblée nationale a récemment reçu une délégation du sénat américain pour saluer la réforme en cours. Tout cela, c’est du pipeau. Le département d’Etat ne peut pas cautionner cela’, a dénoncé Francis Pédro Amuzun, l’un des responsables de ce parti.

La réforme évoquée est l’adoption d’une nouvelle constitution qui fait passer le Togo d’un régime présidentiel à un régime parlementaire. L’Assemblée nationale et le Sénat (en phase de création) éliront un président de la République au rôle honorifique et un président du conseil des ministres qui disposera de larges pouvoirs.