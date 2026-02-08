Messe du souvenir à Paris

Une messe d'action de grâce a été célébrée samedi en l'Église la Madeleine à Paris pour honorer la mémoire du président Gnassingbé Eyadema, disparu il y a 21 ans.

Dans l’assistance des amis du Togo, des membres de la diaspora et des sympathisants d’UNIR France venus de toute la France.

Mgr Patrick Chauvet a célébré la messe.

Dans son homélie, il a appelé les fidèles à jouer le rôle du sel qui donne le goût, la lumière du lampadaire qui éclaire et à faire du bien autour de soi.

Il a rendu un hommage au disparu et mis en avant son héritage : paix et développement.

La cérémonie a vu la participation de Ouro-koura Agadazi, chargé d'Affaires du Togo à l’UNESCO, Charles Koffi Azilan et du président d'UNIR France, Nicolas Babina.