Naka Gnassingbé reçue par Sani Yaya

La nouvelle directrice générale de la Société nationale de financement routier (SONAFIR), Naka Gnassingbé, a été reçue jeudi par le ministre délégué chargé des Travaux publics et des Infrastructures, Sani Yaya.

Première prise de contact avec les principaux responsables du ministère.

Sani Yaya a souhaité la bienvenue à la nouvelle directrice générale et rappelé le rôle stratégique de la SONAFIR. Il a insisté sur la nécessité d’une collaboration étroite entre les équipes techniques du ministère et celles de la nouvelle société.

Naka Gnassingbé a souligné l’importance de ce partenariat pour mobiliser et gérer efficacement les fonds destinés aux routes.

Créée par décret en juin 2026 en remplacement de la SAFER, la SONAFIR a une mission plus large que sa devancière : mobiliser des financements durables pour l’ensemble des projets routiers, de la construction à l’entretien, en passant par la réhabilitation.