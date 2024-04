Nécessaire équilibre

Dans un contexte marqué par la préparation des élections et la révision de la constitution, la liberté d'expression et le partage des opinions et des points de vue prennent une place centrale dans le débat public togolais.

Dans un communiqué diffusé dimanche, le Garde des Sceaux et le ministre de la Sécurité ont réaffirmé l'importance fondamentale de ces valeurs démocratiques, tout en soulignant la nécessité de les exercer dans le respect des lois et règlements en vigueur.

La libre circulation des idées et des informations est cruciale pour le fonctionnement d'une démocratie, surtout dans une période aussi sensible que celle précédant des élections.

Cependant, cette liberté s'accompagne d'une responsabilité tout aussi importante : celle de s'assurer de la véracité et de la légitimité des informations partagées. Les ministres rappellent que le relai d'informations, que ce soit par les médias traditionnels ou les réseaux sociaux, doit se faire en respectant la déontologie et l'éthique journalistiques, qui imposent un devoir de vérification et de responsabilité quant aux contenus diffusés.

L'une des principales préoccupations exprimées dans le communiqué concerne la diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux, susceptibles de provoquer des troubles à l'ordre public.

Dans un contexte pré-électoral et de révision constitutionnelle, les risques liés à la désinformation sont particulièrement élevés. Les autorités togolaises soulignent que des infractions caractérisées en lien avec la diffusion de fausses nouvelles sont prévues et punies par le code pénal et d'autres textes et règlements, y compris le code de la presse et de la communication.

Les officiels togolais mettent l'accent sur l'importance de promouvoir un environnement médiatique et numérique sûr pour tous.

Ce cadre sécurisé est considéré comme un élément fondamental pour la protection des libertés individuelles et publiques, ainsi que pour le renforcement de la démocratie. En créant des conditions propices à une expression libre mais responsable, le Togo aspire à un débat public sain et constructif, essentiel à la vitalité démocratique et à la prise de décision éclairée de ses citoyens.

En somme, ce communiqué rappelle à tous les acteurs de la société togolaise - citoyens, médias, politiciens - l'importance d'un équilibre entre la liberté d'expression et la responsabilité qui l'accompagne.

Seul cet équilibre permettra de naviguer efficacement dans les eaux parfois agitées de la période pré-électorale, tout en assurant la stabilité, la paix sociale, et le renforcement des institutions démocratiques du pays.