Rubriques

Tendances:
Politique

'Parler à son adversaire n’est pas trahir, c’est agir'

Le Comité d’action pour le renouveau (CAR, opposition) dit vouloir rompre avec ce qu’il qualifie d’« hypocrisie politique », une posture qui, selon lui, a longtemps freiné la lutte démocratique au lieu de la renforcer.

Robert Yao Daté © republicoftogo.com

Le Comité d’action pour le renouveau (CAR, opposition) dit vouloir rompre avec ce qu’il qualifie d’« hypocrisie politique », une posture qui, selon lui, a longtemps freiné la lutte démocratique au lieu de la renforcer.

Ce changement de cap s’est déjà matérialisé par un geste inédit. Fin décembre, le président du CAR, Robert Yao Daté, a accepté l’invitation à présenter ses vœux au président du Conseil, Faure Gnassingbé. Une première dans l’histoire récente de cette formation politique.

« Il faut briser un tabou au Togo. Il faut sortir de l’hypocrisie », a déclaré M. Daté lors d’une sortie médiatique vendredi. Pour lui, refuser tout contact avec le pouvoir au nom de principes rigides n’a pas produit les résultats espérés. Pire, cela aurait contribué à figer le dialogue politique.

Robert Yao Daté insiste sur un point clé : sa rencontre avec Faure Gnassingbé n’avait rien d’une démarche intéressée.

« Le régime n’est pas un ennemi, précise-t-il. C’est un adversaire politique qui, à un moment donné, détient le pouvoir d’agir, y compris sur les critiques formulées par l’opposition. »

Avec cette nouvelle orientation, le CAR prend le risque de bousculer une partie de son électorat traditionnel. Mais Robert Yao Daté assume. Pour lui, le combat politique ne doit pas se résumer à des postures symboliques, mais produire des résultats concrets.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Les recrutements incontrôlés fragilisent les communes

Les recrutements incontrôlés fragilisent les communes

Pour le conseiller municipal Edoh Komi, les conséquences du recrutement anarchique dans certaines municipalités est un phénomène qui pèse lourdement sur les budgets communaux et entraîne une pression fiscale accrue sur les entreprises locales.

Divisions, défections, désillusions

Divisions, défections, désillusions

Komi Wolou, responsable du Pacte socialiste pour le renouveau (PSR), a livré jeudi une analyse sévère de l’état de l’opposition.

Un pilier de la stabilité institutionnelle

Un pilier de la stabilité institutionnelle

Le président de la Cour constitutionnelle, Djobo-Babakane Coulibaley, a dressé jeudi un bilan positif de l'année écoulée, marquée par deux événements majeurs dans la vie institutionnelle du pays : les élections sénatoriales et la prestation de serment du premier président du Conseil de la 5ème République.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.