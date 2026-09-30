Pas question de démissionner !

La pression ne faiblit pas sur la députée de l'opposition Brigitte Adjamagbo-Johnson.

De plus en plus de voix l'appellent à démissionner de l'Assemblée nationale, au nom d'une cohérence qu'elle-même revendique dans son combat contre la nouvelle Constitution instaurant le régime parlementaire.

« Depuis le début, notre présence à l'Assemblée suscite des incompréhensions et, parfois, des critiques très sévères. Beaucoup de nos compatriotes nous disent de démissionner, surtout que nous brandissons l'arrêt de la Cour de justice de la Cédéao », a-t-elle admis.

Reste que l’élue de la Dynamique pour la majorité du peuple (DMP) n'a visiblement pas l'intention de céder à la pression, aussi forte soit-elle.

Sans balayer d'un revers de main les attentes exprimées, elle prend soin de les recontextualiser : « Une décision politique ne peut et ne doit pas être guidée uniquement par sa force symbolique immédiate. Elle doit aussi être appréciée à l'aune de son efficacité, de son utilité et de ses conséquences sur la lutte que nous menons. » Une manière, pour elle, de rappeler qu'un geste spectaculaire ne vaut pas nécessairement mieux qu'une présence patiente et méthodique.

« Une démission peut être un acte fort. Mais un acte fort posé au mauvais moment peut aussi devenir un acte sans effet », a-t-elle insisté.

Pour la secrétaire générale de la CDPA, rester à l'Assemblée n'a rien d'un attachement au confort institutionnel (et financier) : c'est un choix stratégique. Son mandat lui offre, dit-elle, une capacité d'interpellation, un accès direct aux institutions, des canaux de dialogue avec les partenaires internationaux du Togo, ainsi que la possibilité de saisir des acteurs nationaux comme étrangers.

À cela s'ajoutent les outils classiques du contrôle parlementaire - questions orales, questions d'actualité, questions écrites - qu'elle affirme mobiliser activement face au gouvernement.

Des arguments peu convaincants.