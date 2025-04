Pouvoir d’achat, dialogue social, emploi : l’État affiche ses priorités

Le ministre de la Réforme du Service public, du Travail et du Dialogue social, Gilbert Bawara, a partagé mercredi sur les ondes de la radio nationale une série d’annonces prometteuses, illustrant l’engagement du gouvernement à répondre aux attentes sociales croissantes malgré un contexte économique mondial difficile.

Au cœur de son intervention : des recrutements massifs dans la fonction publique, des hausses salariales et des mesures sociales ciblées pour soulager les ménages.

Le ministre a révélé que 10 000 nouveaux fonctionnaires ont été ou seront recrutés entre 2024 et 2025, marquant une relance significative des embauches dans la fonction publique. « Cette dynamique reflète la volonté de l’État de créer des emplois, de renforcer l’administration publique et de répondre aux aspirations des Togolais », a-t-il déclaré avec enthousiasme. Ces recrutements visent à dynamiser les services publics tout en offrant des opportunités d’emploi à la jeunesse, dans un contexte où la demande sociale est forte.

Des salaires en hausse pour les fonctionnaires

En parallèle, la masse salariale a été renforcée par des revalorisations successives. Gilbert Bawara a rappelé que la valeur indiciaire a augmenté de 15 % entre 2020 et 2025, avec une première hausse de 5 % en janvier 2020, suivie d’un relèvement de 10 % en septembre 2022. Ces mesures, selon le ministre, témoignent de l’engagement du gouvernement à améliorer les conditions de vie des fonctionnaires, tout en poursuivant un développement équilibré et inclusif.

Au-delà des efforts en matière d’emploi et de rémunération, le gouvernement a maintenu des subventions sur les produits pétroliers, l’eau et l’électricité, afin de réduire les charges pesant sur les ménages, notamment les plus vulnérables. Ces initiatives sociales s’inscrivent dans une stratégie globale visant à protéger le pouvoir d’achat des Togolais face aux pressions économiques mondiales.

Gilbert Bawara a tenu à souligner que le Togo avance « progressivement, mais de manière constante » vers un avenir meilleur. « Les défis sont nombreux, mais ils ne pourront être relevés que dans un climat de paix et avec l’implication de tous les Togolais », a-t-il insisté. Le ministre a également mis en avant le rôle clé du dialogue social, qu’il qualifie de « plus dynamique que jamais ».

Ce dialogue, selon lui, doit servir de levier pour accélérer les réformes et consolider les acquis en matière de développement.

En conclusion, le ministre a appelé à un élan collectif pour bâtir un Togo plus prospère et inclusif. Avec ces annonces, le gouvernement togolais envoie un signal fort : malgré les contraintes, l’État reste mobilisé pour répondre aux besoins de la population, tout en posant les bases d’un développement durable. Une dynamique qui, selon Gilbert Bawara, ne demande qu’à être amplifiée par l’engagement de tous.