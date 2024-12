Réalisme et optimisme

Fidèle à la tradition, le président togolais a adressé mardi soir ses vœux à la Nation à l’occasion du Nouvel An, marquant ainsi un moment de réflexion sur l’année écoulée et les perspectives à venir.

Ce discours, empreint de réalisme et d’optimisme, a dressé un bilan des défis affrontés en 2024 tout en traçant une feuille de route pour 2025.

L’année 2024 a été marquée par des crises internationales majeures, comme le conflit russo-ukrainien, les tensions au Moyen-Orient et les guerres commerciales entre grandes puissances économiques. Ces crises ont des répercussions directes sur l’économie togolaise, amplifiant les défis liés à l’inflation et au pouvoir d’achat.

Sur le plan régional, l’insécurité persistante au Sahel continue de menacer la stabilité, mettant à l’épreuve les capacités de défense du pays. À cela s’ajoute l’urgence climatique, qui affecte gravement l’agriculture nationale, essentielle pour l’économie et la sécurité alimentaire.

Face à ces défis, le gouvernement a pris des mesures ambitieuses pour soutenir le secteur agricole. En 2024, plus de 10 milliards de Fcfa ont été alloués à 149 000 producteurs à travers des mécanismes d’aide, tandis que des subventions pour l’achat d’engrais ont atteint 17,9 milliards.

Le pays s’est également engagé dans des projets structurants, tels que la construction de 21 ponts modulaires pour désenclaver les zones rurales, et la réalisation de 350 ouvrages hydrauliques pour améliorer l’accès à l’eau potable. Depuis 2020, ce sont 1 900 kilomètres de pistes rurales qui ont été réhabilités chaque année.

Des avancées en matière de santé et d’éducation

2024 a marqué le lancement de l’Assurance Maladie Universelle (AMU), une initiative phare visant à garantir l’accès équitable à des soins de qualité pour tous les citoyens, en particulier dans les zones rurales. En parallèle, des équipements médicaux modernes d’une valeur de 20 milliards de FCFA ont été déployés dans les centres de santé.

Dans le domaine de l’éducation, le gouvernement a construit ou rénové plus de 2 000 salles de classe et recruté 4 400 enseignants, portant à 15 000 le nombre de nouveaux enseignants sur quatre ans.

Conscient des pressions économiques sur les ménages, le gouvernement a lancé un plan visant à réduire les coûts des produits de première nécessité et des transports. Ce plan inclut également des mesures comme la réduction des tarifs d’électricité, bénéficiant à plus d’un million de citoyens, et une prime spéciale de fin d’année pour 150 000 Togolais.

L’année 2025 sera cruciale pour poursuivre les efforts en matière d’énergie, d’industrie, de santé et d’éducation. Par ailleurs, elle marquera une étape historique pour la démocratie togolaise, avec l’installation d’un Sénat en février et l’entrée en vigueur d’une réforme constitutionnelle adoptée en 2024. Ce passage à une démocratie parlementaire renforcera la représentation du peuple et ancrera davantage le Togo dans le concert des nations démocratiques, a souligné Faure Gnassingbé.

Face aux défis mondiaux et régionaux, le président a insisté sur la nécessité d’une action collective. Il a exhorté les Togolais à transformer les crises en opportunités et à renforcer la fierté nationale par des réalisations concrètes.

En ce début d’année, l’espoir est de mise pour un Togo résilient et prospère, porté par une vision commune et des actions déterminées.

Le Chef de l’État a conclu son discours par un message de bénédiction pour la nation, appelant à une année 2025 placée sous le signe du progrès et de la solidarité.