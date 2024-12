Une expertise reconnue en gestion électorale

Le secrétariat de BRIDGE, basé en Australie, a réaffirmé son engagement à accompagner le Togo dans l’amélioration de ses processus électoraux, notamment à l’approche des prochaines élections sénatoriales.

Ce soutien s’inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer la transparence et l’efficacité des élections, tout en promouvant une participation inclusive.

Dans cette optique, une nouvelle cohorte de 20 experts togolais sera prochainement formée pour intégrer la liste des formateurs semi-accrédités en gestion électorale. Ces experts bénéficieront d’une session de renforcement de capacités axée sur des thématiques clés, telles que l’administration électorale, l’intégration du genre dans les élections, et la promotion de la participation des femmes.

"Les élections sont souvent sources de conflit, surtout quand elles sont mal gérées ou mal comprises par les populations. Ces nouvelles compétences seront mises à la disposition de la CENI pour l’accompagner dans l’organisation des élections," ont déclaré les représentants du secrétariat de BRIDGE lors d’une session à Lomé.

BRIDGE, acronyme de Building Resources in Democracy, Governance and Elections (Bâtir des ressources en démocratie, gouvernance et élections), est reconnu comme le programme de formation le plus complet au monde en matière de gestion électorale.

Lors de cette session de formation, une attention particulière sera portée à l’intégration du genre dans le processus électoral. L’objectif est de promouvoir la participation active des femmes à tous les niveaux du processus, qu’il s’agisse de voter, de se porter candidates, ou de contribuer à l’administration des élections.

Grâce au soutien de BRIDGE, le Togo entend renforcer les capacités de la Commission Électorale Nationale Indépendante (Céni) pour organiser des scrutins plus inclusifs et apaisés. Ce partenariat reflète une volonté commune de consolider la démocratie et de réduire les risques de conflits électoraux.