Rubriques

Tendances:
Politique

Une meilleure gouvernance locale

L'Agence nationale de formation des collectivités territoriales (ANFCT) a organisé mardi une session destinée aux maires et conseillers municipaux de la préfecture des Lacs, axée sur la protection des données personnelles et la gouvernance local

Des élus formés aux bases de la gestion municipale © republicoftogo.com

L'Agence nationale de formation des collectivités territoriales (ANFCT) a organisé mardi une session destinée aux maires et conseillers municipaux de la préfecture des Lacs, axée sur la protection des données personnelles et la gouvernance locale.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du programme national de formation des acteurs locaux sur les enjeux de la décentralisation.

Ces formations auront un impact direct sur l'application de la politique gouvernementale de développement des territoires.

D'autres sessions de même nature sont prévues à travers le pays dans les semaines à venir.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Archéologie politique

Archéologie politique

L'Alliance nationale pour le changement (ANC) de Jean-Pierre Fabre a annoncé mardi une nouvelle orientation de sa lutte pour l'alternance. 

Dernier hommage

Dernier hommage

L'Union des forces de changement (UFC, opposition) a rendu dimanche un dernier hommage à l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, François Agbéviadé Galley, décédé en décembre dernier et inhumé ce weekend.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.