Une messe pour la victoire

A l’occasion du Xe anniversaire de la création de la représentation du parti UNIR (majorité présidentielle) en France, une messe d’action de grâce sera célébrée le 2 mars à 18h en l’église de la Madeleine à Paris.

‘L’occasion de prier pour le président Faure Gnassingbé, pour la paix et la sécurité au Togo et pour la victoire du parti aux élections législatives et régionales du 20 avril’, indiquent les organisateurs.