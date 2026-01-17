Une politique de décentralisation dynamique

Le ministre de la Gouvernance locale, Hodabalo Awaté a présenté vendredi les grandes priorités pour l’année en cours en matière de décentralisation.

Au cœur de cette feuille de route figurent l’amélioration de l’efficacité de l’action publique de proximité et la qualité du service rendu aux citoyens. Des axes qui, selon le ministre, doivent désormais constituer le véritable leitmotiv de l’action des collectivités territoriales.

S’adressant aux responsables communaux, Hodabalo Awaté a insisté sur les exigences liées à leurs fonctions. « Nous exhortons les responsables communaux à faire preuve de rigueur, de professionnalisme et d’un sens élevé de responsabilité dans l’exercice de leurs missions », a-t-il déclaré.

Ces orientations ont été rappelées lors d’une première rencontre de l’année avec les secrétaires généraux des communes du Grand Lomé. À cette occasion, l’officiel a tenu à saluer l’engagement quotidien de ces agents de l’État, qu’il a qualifiés d’acteurs essentiels du fonctionnement des collectivités territoriales.

Le gouvernement a également souligné le caractère stratégique des missions confiées aux secrétaires généraux, notamment dans la coordination administrative, la mise en œuvre des décisions communales et l’application des politiques publiques locales. Leur rôle est jugé déterminant pour assurer une administration communale efficace et conforme aux principes de la décentralisation.