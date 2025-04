UNIR célèbre 13 ans de gouvernance républicaine et de réformes

Ce 14 avril marque le treizième anniversaire de la création de l’Union pour la République (UNIR), formation politique fondée par le président de la République, Faure Gnassingbé. Treize années d’existence qui symbolisent un engagement constant pour la paix, la stabilité et le développement du Togo, indique un communiqué publié par cette formation.

Né à Atakpamé le 14 avril 2012, UNIR s’est imposé au fil des années comme l’un des piliers de la vie politique togolaise. Le parti revendique une gouvernance républicaine, la consolidation de l’unité nationale et la modernisation progressive des institutions.

Sous l’impulsion du président Faure Gnassingbé, UNIR a accompagné de profondes réformes politiques, sociales et économiques. L’une des plus marquantes reste l’avènement récent de la Cinquième République, qui consacre un changement de régime au profit d’un modèle parlementaire, jugé plus représentatif, plus proche des citoyens et davantage orienté vers l’intérêt général.

Pour les militants du parti, ce nouveau cadre institutionnel n’est pas seulement une évolution juridique. Il représente, selon leurs termes, "un tournant historique", le résultat d’une volonté politique affirmée de renouveler les modes de gouvernance, en phase avec les aspirations des Togolais, souligne le communiqué.

Le parti entend continuer à jouer un rôle central dans la transformation du pays, fidèle à sa devise : paix – unité – développement.