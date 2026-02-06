Rubriques

Tendances:
Politique

Vision post-2025

Après la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale 2020-2025, le Togo entre dans une phase transitoire marquée par l’élaboration d’un nouveau Programme d’investissement public (PIP).

Une meilleure hiérarchisation des dépenses publiques © republicoftogo.com

Après la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale 2020-2025, le Togo entre dans une phase transitoire marquée par l’élaboration d’un nouveau Programme d’investissement public (PIP).

Ce document couvrira la période 2027-2029 et servira de socle à la prochaine stratégie nationale de développement.

Outil central de planification des dépenses publiques, le futur PIP a pour objectif de mieux orienter les investissements de l’État vers les secteurs prioritaires, tout en renforçant l’efficacité de l’action publique. Il s’inscrit dans un contexte particulier, à la fois institutionnel et économique, marqué par la fin de la feuille de route et par des crises multiformes, notamment géopolitiques, sécuritaires, climatiques et sanitaires.

Aligné sur les orientations stratégiques du gouvernement, le PIP vise à améliorer la hiérarchisation des dépenses de l’État et à contribuer à l’assainissement des finances publiques. L’enjeu est de consolider les acquis enregistrés ces dernières années, tout en garantissant une meilleure allocation des ressources publiques.

Au cœur de cette démarche figure une priorité clairement affirmée : l’amélioration de la qualité de la dépense publique.

Les investissements programmés concernent l’ensemble des secteurs jugés prioritaires, sur la base des besoins exprimés par chaque département ministériel. Cette approche vise à assurer une cohérence globale des projets et à renforcer leur impact réel sur le développement économique et social.

À terme, la programmation rigoureuse des dépenses publiques apparaît comme un levier essentiel pour garantir l’efficacité de l’action publique et accélérer la mise en œuvre des projets de développement au bénéfice des populations togolaises.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Les FDR appellent les forces du changement à cesser les divisions

Les FDR appellent les forces du changement à cesser les divisions

Le parti Forces démocratiques pour la République (FDR), dirigé par Paul Dodji Apévon, a officialisé jeudi son retour sur la scène politique. Dans une sortie médiatique, la formation de l’opposition a voulu rassurer l’opinion publique sur la poursuite de la lutte pour l’alternance politique au To

Mémoire et recueillement à Kara

Mémoire et recueillement à Kara

Le Togo a commémoré jeudi le 21ᵉ anniversaire de la disparition de l’ancien président Gnassingbé Eyadéma à travers une cérémonie d’hommage organisée au Palais des congrès de Kara.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.