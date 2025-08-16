Accusé de complot, un diplomate français arrêté au Mali, Paris proteste

Un ressortissant français arrêté récemment au Mali est bien un agent de l’ambassade de France à Bamako, a indiqué samedi le ministère français des Affaires étrangères, qualifiant les accusations portées contre lui d’« infondées ».

Le diplomate, identifié par les autorités maliennes comme Yann Vezilier, a été interpellé ces dernières semaines aux côtés de deux généraux et d’autres militaires maliens. Selon le gouvernement de transition, il serait impliqué dans un supposé complot visant à « déstabiliser » le pays.

Dans une déclaration transmise à l’agence Reuters, le Quai d’Orsay a affirmé que son arrestation constituait une violation de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. « Un dialogue est en cours afin de lever tout malentendu », précise le communiqué.

Les relations entre Bamako et Paris se sont considérablement dégradées depuis la succession de coups d’État militaires qui ont porté le colonel Assimi Goïta au pouvoir en 2021. Le Mali, qui a rompu sa coopération militaire avec la France, s’est rapproché de la Russie, accentuant la rupture avec son ancien allié historique.