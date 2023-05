Burkina : 7 ans de captivité

Un médecin australien de 88 ans, Kenneth Elliott, a été libéré sept ans après son enlèvement par des jihadistes au Burkina Faso, a annoncé vendredi le gouvernement australien.

M. Elliott et son épouse avaient été enlevés par des jihadistes liés à el-Qaëda en janvier 2016. Sa femme Jocelyn avait été libérée le mois suivant.

Le chirurgien est rentré en Australie jeudi soir, a déclaré à la presse la ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong.

"Le Dr Elliott est sain et sauf et a retrouvé sa femme Jocelyn et leurs enfants", a déclaré Mme Wong. "Je suis très heureuse que sa libération ait été obtenue et qu'il soit de nouveau en sécurité avec sa famille", a-t-elle ajouté.

L'enlèvement du couple avait été revendiqué par le groupe jihadiste Ansar Dine, lié à el-Qaëda.

En juillet 2017, l'organisation el-Qaëda au Maghreb islamique (Aqmi) avait publié une vidéo montrant six otages, dont Kenneth Elliott.