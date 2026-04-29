Les Français doivent quitter le Mali, et vite

Paris demande à ses ressortissants présents sur le territoire malien de quitter le pays « dès que possible », selon une mise à jour des conseils aux voyageurs publiée par le ministère français des Affaires étrangères, que rapporte Mena Today.

Dans l'attente de leur départ, les citoyens français sont invités à rester à domicile, à limiter leurs déplacements, à suivre les instructions des autorités locales et à tenir leurs proches informés de leur situation. Tout voyage au Mali est par ailleurs « formellement déconseillé ».

Cette mise en garde fait suite aux attaques coordonnées de samedi, parmi les plus importantes qu'ait connues le Mali depuis des années. Le groupe jihadiste JNIM, affilié d'Al-Qaïda en Afrique de l'Ouest, et le Front de Libération de l'Azawad (FLA), alliance rebelle touarègue, ont frappé simultanément la base militaire principale de Kati, les abords de l'aéroport de Bamako, ainsi que plusieurs villes du nord dont Gao, Mopti et Sévaré.

Plus significatif encore : les forces russes soutenant la junte ont été chassées de la ville stratégique de Kidal, dont la reprise en 2023 avait été présentée par Bamako comme une victoire emblématique.

Face à ce camouflet sécuritaire et politique, le chef de la junte malienne Assimi Goïta a promis mardi de « neutraliser » les responsables des attaques. Une déclaration de fermeté qui intervient alors que la crédibilité du régime - et de son allié russe - est sérieusement mise à mal par l'ampleur de l'offensive.

Pour la France, qui a été chassée du Mali en 2022 après des années d'engagement militaire, l'appel à l'évacuation de ses ressortissants sonne comme un constat d'échec de la stratégie sécuritaire de la junte, et de ses nouveaux parrains moscovites.